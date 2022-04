Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'espoir renaît pour la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié le 20 avril 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid. Mais en coulisses, l'international français s'interroge toujours sur son avenir et ne ferme pas la porte à une prolongation de courte durée avec le PSG.

Dans un peu plus de deux mois, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG. Le joueur de 23 ans sera, alors, libre de rejoindre l'équipe de son choix à quelques mois de la prochaine Coupe du monde. Quelle sera sa décision ? Nul ne le sait avec certitude. Comme annoncé par le 10Sport.com en janvier dernier, l'international français semblait prêt à s'engager avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Mbappé a donné son accord aux dirigeants espagnols il y a maintenant plusieurs semaines. Mais ces derniers jours, le PSG a commencé à reprendre espoir dans ce dossier. Selon nos informations exclusives, l'idée d'une prolongation de courte durée commence à faire son chemin dans l'esprit du joueur. Le champion du monde ne souhaite pas quitter la capitale sur une déception en Ligue des champions et souhaite rapporter le premier titre européen du club parisien. Mbappé sera attentif aux évolutions, attendues à la fin de cette saison. La révolution programmée au sein du club parisien pourrait le pousser à rester, ou à rejoindre une nouvelle équipe.

Mbappé pourrait prolonger en raison de la Coupe du monde

L'émission El Chiringuito s'est entretenue avec plusieurs journalistes du Parisien . Il a évidemment été question de l'avenir de Kylian Mbappé. Au sein de la rédaction, ils sont unanimes : le PSG peut y croire pour la prolongation de sa star. « Il peut rester, il prend son temps, il regarde. C'est un garçon intelligent. Ce n'est pas une décision facile à prendre. Tout est possible et tout est jouable pour Mbappé » a confié Laurent Perrin. Mais qu'est ce qui pourrait motiver sa décision de rester à Paris ? « On sait que Mbappé veut jouer pour le Real Madrid, mais est ce que c'est une bonne idée pour lui de changer de club juste avant la Coupe du monde ? Pas sûr. Est ce qui prendre le risque d'avoir à s'adapter au Real ou à un autre club pour réussir sa Coupe du monde ? Pas sûr. Ça peut être un argument qui peut le faire rester au PSG cette saison » a répondu Stéphane Bianchi. Lui offrir le brassard de capitaine la saison prochaine pourrait être un argument de plus pour le PSG selon Frédéric Gouaillard. « Ce sont des idées pour que Mbappé ait envie de rester au PSG » a lâché le journaliste du quotidien français.

« Si rester au PSG est possible? Oui bien sûr »