Mercato - PSG : Voilà comment Paris va contourner le fair-play financier avec Messi !

Publié le 9 août 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Sauf énorme retournement de situation, Lionel Messi devrait rejoindre le PSG et évoluer aux côtés de Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé. Le club parisien ne prend aucun risque puisqu'il ne s'expose pas à une sanction de l'UEFA comme l'indique Vincent Chaudel, économiste du sport.

La cinquième recrue estivale du PSG est attendue par les nombreux supporters parisiens. Et pour cause, le prochain joueur qui pourrait poser ses valises à Paris devrait être Lionel Messi. Arrivé au FC Barcelone en 2000, l’international argentin n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec son club de cœur et devrait évoluer en Ligue 1 cette saison. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 6 août dernier, le PSG lui propose un salaire annuel de 25M€ net. Pour l’instant, son entourage se pencherait encore sur la proposition des dirigeants parisiens et règlerait les derniers détails avant de s’envoler pour la France. Une opération qui fait énormément réagir en Espagne, mais aussi dans l’hexagone. Avocat français, Juan Branco entend bien déposer une plainte auprès de la Commission européenne au nom des socios. Il a évoqué les raisons : « Au nom des socios du FC Barcelone, mon cabinet a préparé une plainte auprès de la Commission européenne et demande des suspensions provisoires devant les juridictions civiles et administratives en France pour empêcher le Paris Saint-Germain de signer Lionel Messi. En termes de « fair-play financier », les ratios du PSG sont pires que ceux du FC Barcelone. Pour la saison 2019-2020, le ratio entre salaires et revenus du PSG a été de 99% tandis que celui du FC Barcelone était de 54%. Entre temps, la différence a augmenté. C’est inconcevable que le « fair-play financier » serve pour aggraver les dérives du football business, d’instrumentalisation du football par les pouvoirs souverains et les dérives des compétitions. Nous demanderons aux autorités qu’elles interviennent immédiatement afin de bloquer cette opération ». Mais au PSG, on se montre optimiste.

Lionel Messi pourrait rapporter gros au PSG