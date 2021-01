Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès juge les débuts de Mauricio Pochettino !

Publié le 12 janvier 2021 à 0h15 par D.M.

Pierre Ménès est revenu sur l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG et sur le contenu des premiers matchs de l'Argentin à la tête du club parisien.

Arrivé au PSG en juillet 2018, Thomas Tuchel aurait pu espérer rester au sein du club de la capitale jusqu’à la fin de la saison. Mais les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer du technicien allemand le 23 décembre dernier et de le remplacer par un ancien de la maison, Mauricio Pochettino. Libre depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, l’entraîneur argentin a dirigé ses deux premiers matchs à la tête du PSG. Après avoir été tenu en échec par l’ASSE le 6 janvier dernier, Pochettino a obtenu sa première victoire ce samedi face à Brest (3-0) au Parc des Princes

« Je ne peux pas dire que je sente une empreinte Pochettino »