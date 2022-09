Foot - Mercato

Mercato : Poussé vers la sortie par le PSG, il se fait recaler

Que ce soit du côté du PSG ou de Chelsea en ce début de mois de septembre, Thomas Tuchel a été licencié à chaque fois. Sans club, l’Allemand pourrait rebondir au Real Madrid si jamais Carlo Ancelotti prenait la décision de partir, ou au Bayern Munich. Encore faudrait-il que le champion d’Allemagne accepte de changer d’entraîneur.

En l’espace de deux ans, Thomas Tuchel a été remercié par deux clubs différents. En effet, en décembre 2020, le technicien allemand voyait le PSG le limoger à seulement six mois de l’expiration de son contrat. Et alors qu’il a pu mettre la main sur une Ligue des champions et une Coupe du monde des clubs avec Chelsea, Tuchel a également été remercié par Chelsea en ce mois de septembre.

Concernant son licenciement de Chelsea, Tuchel ne l’avait pas vu venir comme il l’a confié sur son compte Twitter le 11 septembre dernier. « C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'aie jamais eu à écrire - et c'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. C'est un club où je me sentais chez moi, tant sur le plan professionnel que personnel. Merci beaucoup à tout le personnel, aux joueurs et aux supporters de m'avoir fait sentir le bienvenu dès le début ».

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx