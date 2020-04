Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Pourquoi le Real Madrid risque de devoir fermer le dossier Harry Kane

Publié le 17 avril 2020 à 7h30 par A.M.

Lucas Moura s’est exprimé sur le dossier Harry Kane dans les médias anglais. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Sky Sports , Lucas Moura s’est exprimé sur le dossier Harry Kane : « C’est difficile de parler de l’avenir, à propos d’une négociation parce que c’est une décision personnelle. Je suis certain qu’à chaque saison, Tottenham a reçu des offres pour Harry Kane. Ce n’est pas moi qui décide, mais bien évidemment je veux jouer avec lui la saison prochaine. Je veux rester avec lui parce qu’il est très important pour nous et ce n’est pas facile de trouver (sur le marché) un joueur comme lui. Tout le monde sait que c’est un grand joueur. Il est très important pour nous, c’est notre attaquant et il marque quasiment à tous les matchs. Je suis sûr que (José) Mourinho veut le garder. Il compte sur lui pour le reste de la saison et pour la saison suivante aussi ».

Tottenham dans une posture de combat…