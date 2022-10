Foot - Mercato

Mercato : Pour le «nouveau Neymar», le PSG défie le Barça et le Real Madrid

Publié le 8 octobre 2022 à 16h10

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos semble garder un oeil avisé sur l’évolution de certains talents au sein du championnat brésilien. Ce serait notamment le cas d’Endrick, mais aussi d’Andrey Santos comme dévoilé par le10sport.com. Pour ce qui est d’Endrick, une bataille risque de faire rage.

Seulement né en 2006, Endrick est déjà une sensation au Brésil et a enflammé les équipes de jeunes de Palmeiras. Sa renommée est telle qu’il est considéré comme étant le nouveau Neymar. Et en Europe, son profil semblerait déjà faire des envieux.

Luis Campos a des vues sur Santos et Endrick

Et plus particulièrement du côté du PSG. Outre la pépite Andrey Santos (18 ans) qui évolue au Vasco de Gama, un intérêt révélé par le10sport.com en juin dernier, Luis Campos aurait également des vues sur Endrick, attaquant de Palmeiras avec qui il a récemment disputé son premier match avec l’équipe séniors.

