Foot - Mercato

Pour ce transfert XXL, l’histoire risque de se répéter pour le PSG

Publié le 29 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

N’Golo Kanté est depuis quelque temps, l’un des milieux de terrains les plus remarqués et par la même occasion, convoité du marché des transferts. Au fil des années, l’intérêt du PSG demeure pour le champion du monde. Cependant, et bien que son aventure à Chelsea semblait toucher à sa fin, elle pourrait se poursuivre.

Depuis son éclosion à Leicester City lors de la saison 2015/2016 au cours de laquelle il a soulevé son premier championnat et pas des moindres puisque c’était la Premier League, N’Golo Kanté figure dans les petits papiers de bien des clubs européens. Et le PSG n’y ferait pas exception.

Tuchel a rêvé de Kanté au PSG

À plusieurs reprises par le passé, le Paris Saint-Germain semble avoir été intéressé par un éventuel transfert de N’Golo Kanté. La dernière en date remonterait à l’année 2020 au cours de laquelle Thomas Tuchel aurait été particulièrement emballé par l’idée de mettre la main sur N’Golo Kanté que le sujet revenait sans cesse en coulisse au PSG selon différents médias. Finalement, Tuchel a été limogé et a rejoint Chelsea où il a enfin pu avoir le champion du monde tricolore sous ses ordres avant d’être à nouveau licencié en ce début de mois de septembre.

Kanté avertit Chelsea pour sa prolongation

Pour autant, le dossier N’Golo Kanté, et ce malgré ses problèmes physiques, figurerait toujours sur la table des dirigeants du PSG. À quelques semaines de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain, Kanté n’a toujours pas prolongé et The Athletic révélait dernièrement que si les Blues ne mettaient pas la main à la poche et lui offraient les trois années de contrat réclamées par le joueur, il n’aurait aucun scrupule à aller voir ailleurs.

Mercato - PSG : Annoncé au Barça, Messi a tranché pour son avenir https://t.co/mrZR9heQc2 pic.twitter.com/ZL4FX9WoES — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Premiers échanges entre Kanté et Chelsea