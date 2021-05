Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Pirlo en danger à la Juventus ? Il répond !

Publié le 18 mai 2021 à 18h56 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2021 à 18h57

Andrea Pirlo, coach de la Juventus annoncé régulièrement proche d’un départ, s’est exprimé au sujet de son avenir.