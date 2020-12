Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès s’interroge sur Hatem Ben Arfa…

Publié le 8 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Plutôt performant depuis son arrivée à Bordeaux, Hatem Ben Arfa soulève toutefois une interrogation chez Pierre Ménès qui remet en question les qualités du collectif girondin.

Déjà auteur de 2 buts et 1 passe décisive depuis son arrivée chez les Girondins de Bordeaux début octobre, Hatem Ben Arfa (33 ans) affiche donc un état de forme plutôt satisfaisant en Ligue 1, lui qui n’avait plus joué depuis de nombreux mois avec l’arrêt des compétitions. Et alors que Ben Arfa est en train de s’imposer comme un maillon très fort dans sa nouvelle équipe, Pierre Ménès pose une interrogation à ce sujet sur son blog.

« Ça me laisse dubitatif sur le niveau des autres »