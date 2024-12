Mercato : Pep Guardiola va plomber le Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Le Real Madrid enchaîne les défaites en Ligue des Champions. Après l’AC Milan, c’est Liverpool qui est sorti vainqueur de son duel face au club le plus titré de l’histoire dans cette compétition. Il commence à y avoir urgence et le mercato pourrait aider Carlo Ancelotti et son équipe. Sauf que Manchester City est intéressé par le même joueur que le Real Madrid.

Habituellement, le Real Madrid reste calme lors du mercato hivernal. Le dernier joueur à être arrivé en plein hiver est Brahim Diaz en 2019, en provenance de Manchester City. Et c’est face à ce club que le Real Madrid risque d’être en duel pour un milieu de terrain.

Real Madrid : «Indigne», la grosse sortie sur Mbappé ! https://t.co/AD0TKkri7s pic.twitter.com/eC42zl9zAg — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Veiga au Real Madrid ?

En effet, le média espagnol relaye que le milieu de terrain d’Al-Ahli en Arabie saoudite, Gabri Veiga, fait partie des plans madrilènes. Estimé à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt, l’ancien joueur du Celta Vigo n’aurait également pas fermé la porte à un départ du Royaume.

Manchester City s’y intéresse aussi

Mais le Real Madrid n’est pas le seul club à être intéressé par le jeune milieu offensif de 22 ans. Manchester City aimerait également s’attacher ses services. En grande difficulté cette saison aussi, Pep Guardiola pourrait demander du sang neuf au milieu de terrain, où ses hommes sont en souffrance depuis quelques semaines.