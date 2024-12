Un joueur du RC Lens donne son CV à un Marseillais, l'OM tient son grand défenseur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM connaît des problèmes sur le plan défensif, un axial pourrait débarquer lors du mercato d'hiver. Et cela tombe bien puisque Kevin Danso aurait peut-être proposé ses services à Pierre-Emile Hojbjerg après le match contre le RC Lens. Reste à savoir si le défenseur central sera de nouveau au cœur des rumeurs de transfert cet hiver.

Dans les prochaines semaines, l'OM pourrait se mettre en quête de renforts en défense. Et pour cause, Lilian Brassier ne répond pas aux attentes, ce qui a poussé Roberto De Zerbi à replacer Geoffrey Kondogbia dans l'axe. Une solution loin d'être idéale. Et comme l'explique Kevin Diaz, la discussion entre Pierre-Emile Hojbjerg et Kevin Danso après la victoire de l'OM à Lens n'était peut-être pas anodine.

Danso tente de se placer à l'OM ?

« J'ai une petite anecdote sur Kevin Danso à la fin du match contre Marseille. Je l'ai vu longuement échanger avec Pierre-Emile Hojbjerg. Mon petit sournois se demandait s'il n'a pas essayé de glisser un petit CV à un des cadres de l'OM », s'amuse-t-il au micro de l'After Live, avant de poursuivre.

«En se disant qu'il n'a pas signé en Italie, mais je pourrais signer à l'OM»

« En se disant qu'il n'a pas signé en Italie (ndlr à Rome) mais je pourrais signer à l'OM cet hiver si vous cherchez un défenseur », rappelle Kevin Diaz a qui il est demandé si Kevin Danso pourrait jouer à l'OM. Sa réponse fuse : « Tous les jours ».