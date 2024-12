Mercato : Poussé vers la sortie, il fait une grosse déclaration au PSG !

Thomas Bourseau

En 2014, trois années après sa signature au PSG, Jérémy Ménez quittait le club dont il était supporter depuis sa plus tendre enfance. La faute à un manque d'intérêt de l'entraîneur de l'époque Laurent Blanc à son égard et à une concurrence XXL dans son secteur de jeu. Malgré tout, Ménez n'a jamais renié le Paris Saint-Germain. Bien au contraire.

Natif de Longjumeau, Jérémy Ménez a bien voyagé avant de porter les couleurs de son club de coeur qu'est le PSG. Formé à Sochaux, l'ex-ailier de l'équipe de France est également passé par l'AS Monaco et la Roma à la fin des années 2000. A l'été 2011, le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari. Nasser Al-Khelaïfi était nommé président du club, position qu'il occupe toujours à ce jour, et l'ère QSI était alors lancée.

Pour le premier mercato estival de cette nouvelle ère, Jérémy Ménez a été l'un des recrutements phares effectués par les dirigeants parisiens et Leonardo qui a bâti, en tant que directeur sportif du PSG à l'époque, le projet qui a vu Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Thiago Motta porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Ménez, au micro de DAZN ce samedi soir dans le cadre de PSG - Nantes, s'est confié sur l'expérience parisienne (2011-2014) qui restera à jamais gravée dans sa mémoire.

« Ce sont des souvenirs inoubliables, surtout le premier titre avec le PSG. Parce que j'habite pas très loin d'ici (ndlr le Parc des princes). Je venais quand j'étais jeune avec mon père et mon frère. Etre champion avec le club de ta ville et le club que t'aime, c'est magnifique et ça reste des souvenirs incroyables ».

Jérémy Ménez estime ne jamais avoir été meilleur qu'au PSG

« Où est-ce que je me suis senti le meilleur footballeur ? Ici, au PSG. Comme je l'ai dit, c'est mon club de cœur et j'avais envie de briller. J'avais un âge où j'étais en forme. Pour moi, ça a été trois ans inoubliables et j'ai pu connaître plein de bonnes choses. Et ce titre, après tant d'années sans trophée pour le PSG, ça a été quelque chose de fort. Et ça reste des souvenirs inoubliables ». a conclu Jérémy Ménez qui a mis un terme à sa carrière professionnelle l'année dernière en Italie au Reggina 1914.