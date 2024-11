Luis Enrique - PSG : Cet attaquant s'est lâché en coulisses !

Thomas Bourseau

Son retour était attendu et a eu lieu cette semaine pendant le déplacement du PSG en Allemagne pour le revers contre le Bayern Munich (0-1). Gonçalo Ramos a bénéficié d'une place de titulaire ce samedi contre le FC Nantes en Ligue 1. Une titularisation qu'il escomptait et dont il avait parlé en off à la presse mardi soir.

Gonçalo Ramos était aux abonnés absents pendant plus de trois mois. Alors qu'il semblait être le titulaire indiscutable dans l'esprit de Luis Enrique à la pointe de l'attaque afin de notamment combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en juin dernier, Ramos se blessait le 16 août dès la première du PSG en Ligue 1 sur la pelouse du Havre (4-1).

Gonçalo Ramos a retrouvé le chemin des terrains cette semaine

En effet, touché à la cheville, Gonçalo Ramos quittait le Stade Océane en béquilles et n'avait d'autre choix que de passer sur la table d'opération avant d'entamer sa rééducation et de signer son retour à la compétition par une entrée en jeu en Allemagne mardi dernier pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions pendant la défaite concédée par le PSG contre le Bayern Munich (1-0).

«Je suis à 100% et s'il faut que je démarre contre Nantes, je suis prêt à 100%»

Interrogé par les médias après le troisième revers de la saison du PSG en Ligue des champions, Gonçalo Ramos annonçait son retour. Et à la fin de la zone mixte de l'Allianz Arena, l'attaquant du PSG faisait passer un message fort à Arthur Perrot que le journaliste a communiqué sur les ondes de RMC pour l'Intégrale Foot ce samedi soir. « J'ai vu Gonçalo Ramos en zone mixte mardi à Munich et il m'a dit : Je suis à 100% et s'il faut que je démarre contre Nantes, je suis prêt à 100% ». Ramos voulait donc prendre part à ce qui pourrait s'apparenter à une fête au Parc des princes puisque le défenseur Achraf Hakimi a marqué dès la 2ème minute de jeu contre Nantes ce samedi soir.