Mercato : Paul Pogba, la signature déconseillée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Libre, Paul Pogba est toujours à la recherche d’un club pour relancer sa carrière après sa suspension. Les rumeurs sont nombreuses à ce sujet, mais celles qui reviennent sont celles qui envoient le Français en MLS. Direction les Etats-Unis ? Pour Pogba, cela pourrait ne pas être la meilleure des idées à en croire Benoit Cheyrou.

Alors que Paul Pogba est annoncé aux quatre coins du monde, dernièrement, le Français semblait davantage proche de rejoindre la MLS. Une arrivée à DC United a ainsi fait parler. Mais voilà que La Pioche pourrait faire une erreur en filant aux Etats-Unis, surtout si Pogba veut retrouver l’équipe de France.

« Il peut encore faire quelques bons matchs en Europe »

Passé par la MLS, Benoit Cheyrou a réagi aux rumeurs concernant Paul Pogba. Pour RMC Mercato, il a alors expliqué à propos de l’avenir du Français : « Je pense que ce serait bien pour la MLS d’avoir un joueur comme Paul Pogba dans sa ligue. Maintenant, je pense que Paul Pogba, qui se prépare depuis un moment, on connait son amour pour les Etats-Unis, il peut encore faire quelques bons matchs en Europe pour rejoindre l’équipe de France si c’est son objectif et son rêve ».

« Y aller plus tard »

« Il a encore quelques années, il a encore le temps. On voit Lloris et Giroud qui se régalent, mais il faut y aller un peu plus tard. Il a encore quelques années à faire au plus haut niveau et pour moi, le plus haut niveau, ce sont les championnats européens », a-t-il ajouté. A voir ce que décidera Paul Pogba maintenant…