Mercato : Pas de Domenech au prochain match du FC Nantes !

Publié le 9 février 2021 à 12h53 par La rédaction mis à jour le 9 février 2021 à 13h22

On ne devrait pas voir Raymond Domenech sur le bord du terrain lors du prochain match du FC Nantes.