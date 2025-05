Mercato - Paris FC : Un Marseillais veut signer et l’annonce en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec son match nul obtenu sur la pelouse de Martigues ce vendredi soir, le Paris FC a validé sa montée en Ligue 1, que Julien Lopez espère découvrir. Arrivé à l’été 2017, le Marseillais est sous contrat jusqu’en juin 2025 et sera donc libre dans quelques semaines, mais il compte bien prolonger.

C’est désormais officiel, le Paris FC sera en Ligue 1 la saison prochaine. Tenu en échec par Martigues ce vendredi soir (1-1), le PFC est tout de même assuré de monter dans l’élite et Julien Lopez (33 ans), sous contrat jusqu'en juin 2025, a bien l’intention d’être de la partie.

« J’espère être là »

« J’espère être là. J’étais là au début du projet, je sais que ça reste quand même un club familial, il y a toujours le président qui est là pour épauler la famille Arnault, et je ne pense pas qu’ils vont faire n’importe quoi cet été, ce sont des gens très intelligents, ils ne vont pas faire n’importe quoi et recruter quinze joueurs pour tout changer, ils vont rester dans la continuité je pense car le président Ferracci est quelqu’un de très intelligent », a confié Julien Lopez dans l’After Foot sur RMC.

« Je suis obligé de découvrir la Ligue 1 pour la première fois de ma carrière »

Cela serait sa première saison en Ligue 1 et en plus avec son frère, Maxime Lopez : « J’espère que je serai là l’année prochaine, car je suis obligé de découvrir la Ligue 1 pour la première fois de ma carrière, en plus avec mon petit frère. C’est un rêve qui devient réalité. »