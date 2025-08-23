Mercato : «Par peur», il dit oui au PSG !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé en tant que joueur au Havre, Didier Digard a ensuite rejoint le PSG. Ayant signé en 2007 avec le club de la capitale, l’ex-milieu de terrain ne sera resté qu’une saison à Paris. Prendre cette décision n’était donc peut-être pas la bonne pour Digard. Pourquoi alors avoir signé au PSG ? Le principal intéressé a alors mis en avant des questions familiales et une certaine peur de s’éloigner de ses proches.

Avec seulement 19 petits matchs au compteur au PSG, Didier Digard ne sera resté qu’une saison au sein du club de la capitale. Recruté en 2007 du Havre et parti en 2008 pour Middlesbrough, l’actuel entraîneur du HAC reconnu auprès des médias du club normand à propos de cette signature à Paris : « Signer à Paris, c’est quelque chose qui change ta vie à tout jamais, parce que jouer dans un club comme ça, c’est incroyable ».

« Je le fais parce que c’est à côté de chez moi » Didier Digard en a par la suite dit plus sur les raisons de son choix de signer au PSG. C’est alors que celui qui a été formé au Havre a expliqué : « Après, je pense que je le fais un petit peu par peur ! Je le fais parce que c’est à côté de chez moi, j’ai l’impression de me rapprocher de chez moi. J’ai l’impression que je n’ai rien vécu avec ma famille : je pars de chez moi à 12 ans, ma relation avec mes parents, encore aujourd’hui, elle n’est pas comme celle d’un enfant normal. Mon père est supporter de Paris, je me rapproche de la maison… J’ai envie de dire que je choisis la facilité ! C’est certainement l’un des étés où j’ai eu le plus d’opportunités, le plus de propositions. Je pense que, même si c’est un très bon choix pour moi, avant tout, je choisis la facilité ».