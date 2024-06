Mercato : Panique au RC Lens, ce buteur annonce une grosse bataille

Alexis Brunet

Georges Mikautadze est un homme convoité. Ce dernier a réalisé une très belle seconde partie de saison avec le FC Metz, et il impressionne également à l’Euro avec la Géorgie, qu’il a qualifiée pour les huitièmes de finale. En France, le RC Lens tente de le recruter, mais l’attaquant a prévenu, beaucoup de clubs souhaitent s'offrir ses services.

En ce moment, un joueur fait particulièrement saliver la Ligue 1. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Georges Mikautadze est suivi par plusieurs formations du championnat de France. Le RC Lens et l’AS Monaco sont particulièrement intéressés, tout comme l’OL, ou encore West Ham en Angleterre.

« Il y a beaucoup de messages et d’appels »

Pour Le Parisien , Georges Mikautadze s'est livré sur son avenir. Ce dernier, qui a affirmé qu’il allait quitter le FC Metz, a confirmé que plusieurs clubs étaient intéressés par ses services, mais il ne semble pas pressé de prendre une décision. « Je sens que j’ai passé un cap au niveau international. Marquer lors de chaque match en phase de poules et emmener son pays en huitièmes, ça fait parler. Malgré les convoitises, je reste focus sur le tournoi. Il y a beaucoup de messages et d’appels, j’essaie de mettre ça de côté pendant l’Euro. Je réponds présent sur le terrain, donc c’est bon signe. Je sais qu’il reste du temps avant la fin du mercato, je profite de la compétition. On verra ce qu’il se passera ensuite. » Le RC Lens est donc prévenu.

Elye Wahi pourrait quitter le RC Lens

Si le RC Lens est intéressé par Georges Mikautadze, c’est parce qu’Elye Wahi pourrait quitter le nord de la France cet été. Ce dernier est arrivé l’été dernier en provenance de Montpellier, mais il n’a pas vraiment réussi à répondre aux attentes. Reste à voir si le joueur du FC Metz deviendra son successeur à Lens.