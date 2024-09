Mercato - OM : Wahi déjà en grand danger ?

Arnaud De Kanel

Recruté cet été suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, Elye Wahi a un statut de titulaire à défendre. Or, suite à la blessure de Faris Moumbagna, l'attaquant français doit composer avec la venue de Neal Maupay, un concurrent sérieux pour lui prendre sa place, d'autant plus que Wahi traverse déjà une mauvaise passe.

Le secteur offensif de l'OM a été particulièrement renforcé cet été. Elye Wahi, tout juste arrivé, semblait être la recrue phare au poste de numéro 9. Toutefois, c’est Neal Maupay qui, à la surprise générale, a rejoint l’équipe dans les toutes dernières heures d’août, instaurant une concurrence que l’ancien lensois n’avait peut-être pas anticipée. Si Wahi a montré quelques signes de fébrilité lors de ses premiers matchs sous les couleurs de l’OM, Maupay, lui, a rapidement trouvé le chemin des filets lors de la rencontre face à Nice.

Wahi en plein doute

Depuis qu'il a essuyé les sifflets du Vélodrome face à Reims, Elye Wahi n'y arrive plus. L'ancien lensois est plongé dans le doute tandis que Neal Maupay est en pleine confiance et pousse pour récupérer une place de titulaire. Bafétimbi Gomis a livré son ressenti sur cette concurrence.

«Il faut que les places soient chères et disputées»

« Ce sont deux très bons attaquants avec des profils différents, c’est ce dont a besoin un club comme l’OM, il faut que les places soient chères et disputées. Wahi continue son apprentissage, Maupay en a surpris plus d’un en Angleterre. Le fait d’avoir connu cette intensité propre à la Premier League lui donne un temps d’avance sur les autres en Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat très particulier qui t’offre chaque week-end des configurations différentes. Là, De Zerbi a une arme pour attaquer la profondeur avec Wahi et une autre plus habile quand les espaces sont resserrés avec Maupay. C’est de bon augure pour la suite », a déclaré l'ancien joueur de l'OM. Pour le moment, Roberto De Zerbi continue de faire confiance à Elye Wahi. Reste à voir si cela va durer...