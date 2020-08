Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut faire un grand ménage cet été à l’OM !

Publié le 19 août 2020 à 4h15 par T.M.

Malgré un effectif peu fourni, André Villas-Boas souhaiterait toutefois se débarrasser de certains indésirables à l’OM.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit rapidement faire entrer de l’argent dans les caisses afin de réduire le déficit. Des départs sont donc attendus cet été sur la Canebière. André Villas-Boas pourrait notamment voir certains de ses cadres à forte valeur marchande partir à l’instar de Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car. Mais pour récupérer de l’argent et alléger la masse salariale de l’OM, le Portugais voudrait également lancer une grosse opération dégraissage ayant identifié pour cela certains indésirables.

Ils sont poussés vers la sortie !