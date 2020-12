Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pousse un joueur vers la sortie !

Publié le 12 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain et alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans d’André Villas-Boas, Christopher Rocchia sera poussé vers la sortie en janvier comme l’a indiqué l’entraîneur portugais.

Au rayon des joueurs de l’OM arrivant au terme de leur contrat en juin prochain, on trouve bien évidemment Florian Thauvin ainsi que Jordan Amavi. Le premier, déjà très courtisé à travers l’Europe (Milan AC, FC Séville), n’a vraisemblablement aucune chance de prolonger avec les soucis financiers actuels de l’OM. Par ailleurs, la tendance semble également négative pour Amavi… Mais un autre latéral gauche de l’OM, beaucoup moins utilisé par Villas-Boas, sera quant à lui poussé vers la sortie dès cet hiver : Christopher Rocchia.

Rocchia va quitter l’OM