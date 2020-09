Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est encore refroidi pour une piste offensive !

Publié le 20 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, l'OM s'est sérieusement penché sur la situation de Boulaye Dia. Une information confirmée par son agent qui assure toutefois que le joueur de Reims est désormais plus proche d'un autre club.

« Oui on était intéressé, il était sur notre liste dès l’an dernier. Mais là c’est difficile, ce ne sera pas lui, même si c’est un joueur intéressant que j’apprécie. » André Villas-Boas l'a confirmé, l'Olympique de Marseille a tenté le coup pour El Bilal Touré, en vain, le Stade de Reims ne souhaitant pas lâcher son attaquant. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a également essayé de recruter Boulaye Dia, un autre attaquant du club champenois. Une information confirmée par l'agent du joueur.

L'OM a tenté Boulaye Dia, mais...