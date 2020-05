Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas déjà condamné à perdre gros dans un an ?

Publié le 2 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Florian Thauvin fait couler beaucoup d’encre, l’international français devrait réclamer un énorme salaire pour envisager une prolongation de contrat à l’OM. Mais les finances du club ne devraient pas le permettre…

« Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bas pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? », confiait dernièrement Florian Thauvin dans un live Instagram, assurant donc qu’il ne quitterait pas l’OM lors du prochain mercato estival, alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat. Mais pour éviter de perdre gratuitement Thauvin en 2021, l’OM aura-t-il les armes de s’aligner sur ses prétentions salariales ?

Thauvin promis à un départ à 0€ ?

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité vendredi, l’OM devra en effet sortir le grand jeu s’il souhaite espérer convaincre Florian Thauvin de prolonger son contrat, ce dernier ayant parfaitement conscience des intérêts qu’il aurait à partir libre dans un an. Et les finances actuelles de l’OM étant très limitées, le club phocéen ne part pas gagnant dans ce dossier. En clair, André Villas-Boas pourrait perdre très gros avec Thauvin en 2021.