Mercato - OM : Villas-Boas décrypte un échec du mercato…

Publié le 28 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Désireux de laisser partir Florian Chabrolle en prêt cet hiver, André Villas-Boas n’est pas parvenu à atteindre cet objectif. L’entraîneur de l’OM a évoqué le sujet lundi.

En manque cruel de temps de jeu avec l’OM depuis le début de la saison (1 seule apparition en Ligue 1), Florian Chabrolle (21 ans) disposait d’un bon de sortie pour cet hiver. Le jeune milieu de terrain issu du centre de formation du club phocéen avait été publiquement invité par André Villas-Boas à se trouver un point de chute en prêt pour aller trouver du temps de jeu, mais Chabrolle n’a toujours pas quitté l’OM. Interrogé en conférence de presse lundi, l’entraîneur portugais a livré ses vérités sur ce dossier.

« Dommage pour lui »