Mercato - OM : Villas-Boas connaît déjà sa ligne d’attaque ?

Publié le 30 juin 2020 à 22h15 par G.d.S.S.

En plus d’avoir bouclé la prolongation de contrat de Dimitri Payet, l’OM semble bien parti pour conserver dans ses rangs Florian Thauvin ainsi que Dario Benedetto pour la saison prochaine.

L’opération a été officialisée samedi en conférence de presse par Jacques-Henri Eyraud : Dimitri Payet a accepté de prolonger son contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, en baissant son salaire par deux pour la saison prochaine, et de 30% pour celle d’après. Un joli coup pour le club phocéen, qui conserve donc l’un de ses principaux éléments offensifs pour sa future campagne en Ligue des Champions. Et qu’en est-il pour Florian Thauvin et Dario Benedetto, les autres hommes forts du secteur offensif de l’OM ?

La ligne d’attaque ne devrait pas bouger, normalement…

Concernant Thauvin, la tendance semble très claire depuis maintenant quelque temps : l’international français a déjà répété en boucle qu’il n’envisageait pas de quitter l’OM cet été, même s’il ne lui reste plus qu’une année de contrat. De son côté, Dario Benedetto ne paraît pas non plus comme un candidat au départ, d’autant que le buteur argentin est arrivé à l’OM il y a seulement un an. En gros, André Villas-Boas devrait conserver la même ligne d’attaque, à moins qu’il ne finisse par boucler le recrutement de M’Baye Niang en provenance de Rennes, ce qui le ferait alors passer en 4-4-2.