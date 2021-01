Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce une révolution à Marseille !

Publié le 30 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a assuré qu'il quitterait l'OM en fin de saison, tout en assurant qu'il ne serait probablement pas le seul à partir.

« Je crois surtout que, pour la saison prochaine, beaucoup de situations particulières pourront permettre au club d'avoir une ambition différente. Il y a des joueurs en fin de contrat, et un nombre élevé de joueurs dans l'effectif, surtout dans la situation économique actuelle. Il en faudrait 22-23 par club, mais il y en a plutôt 25-26 . » Il y a quelques jours, Pablo Longoria évoquait la possibilité de réaliser de nombreux changements l'été prochain. Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé cette hypothèse, assurant qu'il quitterait probablement l'OM et qu'il y aurait de nombreux autres départs.

«L'année prochaine sera l'année zéro pour le club, ça va être un nettoyage total»