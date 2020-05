Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a une porte de sortie à l’étranger !

Publié le 13 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une très bonne saison sur le banc de l’OM, André Villas-Boas pourrait finalement changer d’air et prendre la direction de l’Allemagne !

« Je le dis sincèrement, je suis très bien à Marseille, je n’ai pas envie de chercher d'autres clubs ou d'autres options. (…) J'ai envie de jouer la Ligue des champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine », indiquait récemment André Villas-Boas sur son avenir incertain à l’OM. D’ailleurs, s’il venait à opter pour un départ, le technicien portugais aurait un point de chute en Europe.

Villas-Boas vers l’Allemagne ?