Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian en rajoute une couche pour la vente de l’OM !

Publié le 16 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Thibaud Vézirian vient encore de le répéter : l’OM serait bel et bien déjà vendu.

Depuis plusieurs mois maintenant, il est question de la vente de l’OM. Que ce soit avec le duo Ajroudi-Boudjellal ou bien les Saoudiens, les rumeurs ont été nombreuses. Des rumeurs qui ont toutefois à chaque fois été démenties par Frank McCourt. L’Américain l’a répété, il n’a pas l’intention de vendre l’OM. Pourtant, malgré ce discours, la vente serait déjà réglée. Tel est en tout cas le discours tenu par Thibaud Vézirian depuis un an. Et le journaliste n’en démord pas.

L’OM est vendu !