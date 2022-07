Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Veretout lance un énorme signal à Longoria

Publié le 19 juillet à 22h15 par Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, Jordan Veretout pourrait être la prochaine recrue de Pablo Longoria, qui a déjà offert plusieurs renforts de taille à Igor Tudor. Le président de l’Olympique de Marseille a annoncé négocier actuellement avec le club romain, où l’international français ne semble plus du tout être indispensable.

Après Jonathan Clauss, dont le transfert ne semble plus être qu’une question d’heures, l’OM pourrait accueillir un autre international tricolore. Il s’agit de Jordan Veretout, que Pablo Longoria aimerait recruter en ce mercato estival, comme il l’a annoncé ce mardi en conférence de presse. « On a discuté de différents profils de joueurs. Veretout est un joueur de Rome » a expliqué le président de l’OM. « On parle de joueurs de haut niveau avec beaucoup de sollicitations. C'est un marché où il faut être patient ».

Veretout veut retrouver la Ligue 1

Le principal concerné semble extrêmement motivé par cette sortie, qui pourrait enfin signer un changement dans son avenir. Conscient que son aventure romaine touche à sa fin, Sport Italia révèle que Jordan Veretout aurait annoncé à ses dirigeants son souhait de retrouver la Ligue 1 et son pays natal.

Et vise l’OM