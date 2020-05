Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une occasion en or... pour cette ancienne piste de Zubizarreta ?

Publié le 17 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

Les dirigeants du FC Valence ont les idées claires au sujet de Lee Kang In, qui intéressait beaucoup Andoni Zubizarreta à l'OM.

Andoni Zubizarreta avait plusieurs pistes pour renforcer l’Olympique de Marseille. Une d’entre elle concernait Lee Kang In, jeune sud-coréen du FC Valence. L’Équipe a en effet révélé que le profil du joueur de 19 ans était très apprécié par l’Espagnol... qui n’est désormais plus directeur sportif de l’OM. Il a en effet quitté le club d’un commun accord et la piste Lee Kang In pourrait s’envoler avec lui.

Valence enclin à un départ de Lee Kang In mais...