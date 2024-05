Mercato - OM : Une surprise encore possible pour l'entraîneur ?

Axel Cornic

Le gros sujet du moment et la recherche d’un nouveau coach à l’Olympique de Marseille, qui en a connu cinq différents en moins d’un an. Pour amener un peu de stabilité et relancer son projet, Pablo Longoria veut bien choisir et on peut dire que les candidats ne manquent pas puisqu’après Paulo Fonseca il a rencontré Sérgio Conceição selon nos informations.

Qui sera le prochain entraineur de l’OM ? Alors qu’au PSG on travaille d’arrache-pied pour trouver un successeur à Kylian Mbappé, à Marseille Pablo Longoria se creuse la tête pour trouver un remplaçant à Jean-Louis Gasset. Et ce n’est pas simple, puisque le favori semble s’éloigner doucement mais surement.

L’OM attend Fonseca et tente Conceição

Car dès le départ, nous vous avons révélé en exclusivité que la priorité de Longoria est Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC. Les médias italiens ont toutefois effrayé l’OM ces derniers jours, puisque le coach lillois se rapprocherait plutôt de l’AC Milan, où un contrat de trois ans l’attendrait déjà. Ainsi, nous vous avons appris sur le10sport.com que le président marseillais a rencontré Sérgio Conceição, qui pourrait quitter le FC Porto cet été.

Sarri n’aurait pas encore dit non !