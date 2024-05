Mercato - OM : Avant son départ, il réclame deux joueurs à Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de prendre une retraite bien méritée, Jean-Louis Gasset a glissé quelques conseils à Pablo Longoria au sujet du prochain exercice. Le technicien de 70 ans ne sera plus sur le banc de l'OM, mais a conseillé à son président de miser sur deux joueurs, pourtant en grande difficulté cette saison.

La saison 2023/2024 ne restera pas dans les annales. Pour l'OM, cette saison restera comme l'une des plus frustrantes. Malgré une demi-finale en Ligue Europa, le club phocéen n'est pas parvenu à atteindre l'une des sept places qualificatives pour l'Europe la saison prochaine. La faute, notamment, à une certaine instabilité au sein de la formation marseillaise.

C'est terminé pour Gasset !

Arrivé en février dernier pour prendre la place de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset n'est pas parvenu à remplir son carnet de mission. Le technicien de 70 ans va donc se retirer sur un échec. Mais avant de quitter l'OM, Gasset a tenu à glissé quelques conseils à Pablo Longoria, notamment pour la saison prochaine.

Gasset conseille Longoria avant son départ