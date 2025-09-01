Mercato - OM : Une star se fait virer, Medhi Benatia sort son téléphone !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l'OM, seulement un an après son départ. Et le Gabonais révèle non seulement avoir été contacté par Medhi Benatia dès le mois janvier pour un prêt, avant que le directeur sportif ne revienne à la charge dès que la rupture du contrat d'Aubameyang en Arabie Saoudite a été officialisée.

Contre toute attente, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de faire son retour à l'OM un an après avoir rejoint l'Arabie Saoudite. Et l'attaquant gabonais raconte que dès que son contrat avec Al-Qadsiah a été résilié, il a immédiatement reçu un message de Medhi Benatia.

Aubameyang raconte les coulisses de son retour à l'OM « J'étais en contact avec Medhi (Benatia, le directeur sportif de l'OM, NDLR) déjà au mois de janvier. A l'époque il m'a dit : "t'es sûr de ne pas vouloir revenir en prêt ?" J'ai dit : "Je pense que mon club ne va pas trop accepter vu comment ça se passe." Ca se passait très bien donc je ne comptais pas bouger de l'Arabie Saoudite. Bon après le football fait que le club d'Al-Qadsiah avait levé l'option pour terminer mon contrat et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir des messages de Medhi. Et c'est trop marrant parce que je le vois venir avec ses messages et après au final on s'est appelé. Derrière j'ai eu Pablo qui m'a appelé aussi et j'étais super content. Donc ça donne envie d'aller à la guerre avec eux », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de revenir sur l'accueil reçu à son arrivée à Marseille.