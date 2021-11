Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une star de Tuchel justifie son départ de l'OM !

Publié le 13 novembre 2021 à 1h30 par D.M.

Brillant sous le maillot de Chelsea, Edouard Mendy a accepté de revenir sur son passage à l'OM entre 2015 et 2016.

Agé de 29 ans, Edouard Mendy est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Le portier de Chelsea est d’ailleurs en course pour remporter le trophée Lev Yachine, promis au meilleur gardien de la saison. Mais l’international sénégalais a galéré avant d’atteindre les sommets du football européen. Passé par l’AS Cherbourg au début de sa carrière, Edouard Mendy a fait escale à l’OM. Arrivé en 2015, le portier quittait Marseille un an plus tard.

« Je cherchais une opportunité de montrer mes capacités »