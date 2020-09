Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à la Edouard Mendy pour l'OM ? La réponse !

Publié le 30 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

Toujours bien décidé à vendre d'ici le 5 octobre, l'OM a toutefois peu de chances de réaliser une vente similaire à celle conclure par le Stade Rennais avec Edouard Mendy.

« Nous travaillons sur des départs de joueurs qui connaissent leur situation. Le mercato est ouvert jusqu'au 5 octobre mais il n'a démarré qu'il y a dix jours. Ça commence à bouger, mon téléphone est plein. La situation est claire mais nous sommes toujours ouverts à profiter du mercato ». Pablo Longoria l'a confirmé, des départs sont attendus à l'OM d'ici lundi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes. Toutefois, plusieurs dossiers trainent à l'image de celui de Morgan Sanson dont le nom a beaucoup circulé du côte de la Premier League. Et comme l'explique un agent français, l'OM ne peut pas espérer faire comme le Stade Rennais qui a vendu Edouard Mendy à Chelsea pour 30M€, bonus compris.

«On ne peut comparer le cas Sanson avec celui d'Edouard Mendy»