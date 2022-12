Mercato - OM : Une star de la Coupe du monde a failli être transférée pour… 7M€ !

Arthur Montagne

Révélation de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi ne devrait pas s’éterniser a Angers. L’OM serait notamment intéressé, mais le prix de l’international marocain va flamber. De quoi laisser des regrets au LOSC, qui avait transmis une offre de 7M€ l’été dernier. Désormais, le SCO va toucher le jackpot.

Eblouissant durant la Coupe du monde, Azzedine Ounahi devrait connaître un gros transfert cet hiver. L'OM ferait partie des clubs intéressés, mais les chiffres qui circulent sont déjà fous puisque Leicester serait disposé à lâcher 45M€ pour l'international marocain. Et comme le révèle Nicolas Filhol, journaliste de Football Club de Marseille , le LOSC avait flairé la bonne affaire en offrant 7M€ à Angers l'été dernier. Et le SCO a eu la bonne idée de repousser cette proposition.

«Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde»

« Si on ne parle pas du prix, en terme de profil c’est un joueur qui pourrait me plaire. Il a vraiment explosé pendant cette coupe du Monde. Il a quand même joué 14 matchs avec Angers cette saison donc il s’est aussi installé dans cette équipe de Ligue 1. A 22 ans c’est quand même remarquable. Il est titulaire avec le Maroc et demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il propose de la technique, il sait porter le ballon, il peut faire beaucoup de choses », explique-t-il pour Football Club de Marseille avant d'évoquer le prix du Marocain qui a du exploser pendant la Coupe du monde.

«Angers avait refusé leur offre de 7M€»