OM : Une solution enfin trouvé pour ce transfert de Logoria ?

Publié le 29 août 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Duje Caleta-Car est clairement poussé au départ du côté de l'OM. Pablo Longoria lui cherche une porte de sortie depuis plusieurs mois. En vain jusque-là. Mais une solution pourrait venir de Premier League. Explications.

Bien que l'OM se soit montré extrêmement actif depuis l'ouverture du mercato, Pablo Longoria cherche toujours à dégraisser son effectif. Et pour cause, plusieurs joueurs sont poussé au départ à commencer par Duje Caleta-Car, barré par la concurrence renforcée par les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré, Samuel Gigot et Eric Bailly.

Caleta-Car dans la short-list de Southampton ?

Mais jusque-là, Pablo Longoria peine à trouver une porte de sortie à son défenseur croate. Néanmoins, une solution serait apparue sur le mercato. En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Southampton aurait placé Duje Caleta-Car sur sa short-list afin de compenser le départ probable de Jan Bednarek.

Poussé au départ, Caleta-Car ne joue plus

Preuve que l'OM ne compte absolument plus sur Duje Caleta-Car, l'international croate est resté sur le banc lors de la victoire à Nice ce week-end (3-0). Pressenti titulaire, en l'absence de Samuel Gigot, c'est finalement Sead Kolasinac qui lui a été préféré aux côtés de Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba.