Mercato - OM : Une recrue de Longoria fait déjà forte impression !

Publié le 19 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Michaël Cuisance a disputé ses premières minutes sous les couleurs de l'OM. Et il a convaincu.

Titulaire pour la première fois avec l'OM depuis son arrivée, Michaël Cuisance a livré ses impressions après la victoire contre Bordeaux (3-1) : « Je suis heureux, j'ai retrouvé le sourire parce qu'ici, je me sens bien et je suis comblé. On a une superbe communication, la concurrence est saine et on veut tous se pousser vers le haut pour faire quelque chose de beau cette saison. Il faut continuer comme ça, ce n'est que le début ». Et visiblement, André Villas-Boas semble également satisfait du rendement de son nouveau joueur.

Villas-Boas déjà conquis par Cuisance