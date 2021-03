Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une plus grande marge de manœuvre dans ce dossier à 18M€…

Publié le 23 mars 2021 à 14h10 par La rédaction

Un élément tend à confirmer que le dossier Michaël Cuisance pourrait ne pas être définitivement scellé du côté de l’OM en vue de la saison prochaine. Analyse.

Certains médias ont révélé que la direction de l’OM programmait de ne pas lever l’option d’achat de Michaël Cuisance en fin de saison, du fait de son coût, jugé prohibitif (18 millions d’euros), hors de portée pour le club phocéen. Si cette information semble tout à fait crédible, tout porte à croire que la situation peut encore changer. Si Cuisance réalise une grande fin de saison, à l’image de ses dernières sorties décisives, il apparaît clair que l’OM tentera de négocier l’option d’achat à la baisse auprès du Bayern.

Cuisance a exprimé son choix