Mercato - OM : Une offre XXL pour Mertens

Publié le 5 août 2022 à 23h00 par La rédaction

Pablo Longoria et l'OM enchaînent les recrues pendant ce mercato. Sept nouveaux joueurs ont déjà rejoint la cité phocéenne cet été. Mais le président marseillais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et cherche toujours un avant-centre. Dries Mertens est pisté, mais il devrait se diriger vers la Turquie et Galatasaray...

Dries Mertens s'éloigne de l'OM. Le joueur belge disposerait d'une offre XXL formulée par Galatasaray. Un salaire pharamineux ainsi que différents détails pour le moins surprenants pourraient le convaincre de rejoindre le club stambouliote.

Mertens vers Galatasaray

Ce vendredi, Sky Sport Italia annonce que le meilleur buteur de l'histoire du Napoli devrait rejoindre le club turc de Galatasaray. En effet, Dries Mertens pourrait percevoir un salaire annuel de 4M€ avec une reconduction tacite en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais son salaire n'est pas le seul élément de son contrat.

Galatasaray sort le grand jeu pour Mertens