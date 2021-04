Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La menace Simeone de retour au premier plan pour Milik !

Publié le 10 avril 2021 à 20h10 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille, avec plusieurs gros clubs européens qui semblent très intéressés.

Tout semble déjà écrit pour Arkadiusz Milik. Recruté lors du dernier mercato hivernal par Pablo Longoria, l’ancien du Napoli a rapidement trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Pourtant, la presse italienne a toujours assuré que Milik quittera l’OM à la fin de la saison. La seule chose qui pourrait le faire rester est la Ligue des Champions, mais une qualification est compromise pour Jorge Sampaoli et ses hommes. Sa future destination serait d’ailleurs déjà connue, puisque plusieurs médias transalpins expliquent que le Polonais devrait retrouver l’Italie et la Serie A.

Simeone effraie la Juventus