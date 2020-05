Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une mauvaise surprise à prévoir avec Sanson et Kamara ?

Publié le 18 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Cités comme étant des éléments susceptibles d’être vendus en priorité par l’OM cet été, Boubacar Kamara et Morgan Sanson pourraient rapporter moins d’argent que prévu.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se trouve dans une situation financière très délicate et devra impérativement vendre lors du prochain mercato estival afin de ne pas être sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. À ce titre, les joueurs marseillais disposant de la plus grosse valeur marchande seraient donc poussés vers la sortie, et on trouve parmi eux Morgan Sanson et Boubacar Kamara. Toutefois, comme l’a expliqué Pierre Ménès dimanche dans le Canal Football Club, ces deux joueurs ne rapporteront pas autant que prévu à l’OM en raison de la situation actuelle.

« Il faudra probablement vendre trois ou quatre joueurs »