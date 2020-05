Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Pierre Ménès annonce jusqu'à quatre départs pour cet été !

Publié le 17 mai 2020 à 22h30 par B.C.

Avec cette crise sanitaire qui impacte le monde du football, la cote des joueurs risque de baisser cet été. Ainsi, Pierre Ménès estime que l'OM va devoir vendre de nombreux joueurs pour renflouer ses caisses.

Ce n'est plus un mystère, les comptes de l'OM sont dans le rouge, et le club phocéen devra vendre pour renflouer ses caisses. Invité de RMC ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud a d'ailleurs confirmé que l ' OM entrait dans une nouvelle phase qui reposerait désormais sur la vente des joueurs : « On rentre dans une nouvelle phase. Elle est différente. Elle repose sur des considérations financières et tous les investissements qu'on a fait doivent commencer à payer », avait-il confié, avant d'expliquer clairement ce qui attendait l'Olympique de Marseille : « On est en position de dégager des revenus liés au trading. Ce n'était pas le cas au début (du projet). Les ventes, quand on est arrivé, ce n'était pas une option. On a essayé de bâtir un effectif. Avec cette nouvelle phase, on est dans une position meilleure pour dégager des ressources de trading et il faut qu'on ait des résultats dans ce domaine. » De nombreux joueurs devraient donc plier bagage dans les prochains mois, et aux yeux de Pierre Ménès, la direction phocéenne aura d'autant plus de difficultés à parvenir à ses fins compte tenu de la crise liée à l'épidémie de coronavirus qui secoue le monde du football.

« Ce n'est pas deux joueurs qu'il va falloir vendre pour atteindre les 60M€, c'est probablement trois ou quatre »