Mercato - OM : Une incroyable accusation tombe sur ce transfert à 8M€ de Longoria

Arrivé cet été à l'OM pour pallier le départ d'Arkadiusz Milik, Luis Suarez se dirige vers la sortie. Comme confirmé par plusieurs médias, l'avant-centre devrait rejoindre Almeria sous la forme d'un prêt avec option d'achat à 8M€. Mais les agissements de Pablo Longoria interrogeraient certains journalistes, à commencer par Romain Molina.

Pablo Longoria s'est trompé. En recrutant Luis Suarez lors du dernier mercato estival, le président de l'OM pensait avoir réalisé un joli transfert, mais le début de saison réalisé par le joueur lui a donné tort. « Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaitre et trouver rapidement la meilleur solution possible » a confié Pablo Longoria dans des propos rapportés par L'Equipe.

Luis Suarez va rejoindre Almeria

En difficulté à l'OM, Luis Suarez va déjà quitter la Ligue 1. Comme le confirme As et L'Equipe, l 'attaquant colombien devrait retourner en Liga. Ancien buteur de Grenade ou encore de Saragosse, le buteur va rejoindre Almeria sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 8M€.

« Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore) »