Mercato - OM : Voilà pourquoi cette recrue de Longoria est un échec considérable

Recrue surprise du mercato de l’OM, Luis Suarez avait bien commencé en inscrivant un doublé contre le Stade de Reims. Derrière, les choses se sont compliquées puisque l’attaquant colombien a perdu sa place. Sur le départ, l’ancien joueur de Grenade ne s’est jamais adapté reconnaît-on en interne.

L’été dernier, l’arrivée de Luis Suarez a surpris tout le monde. Les rumeurs n’ont même pas eu le temps d’apparaître que l’OM avait officialisé le transfert de l’attaquant colombien en provenance de Grenade. Si son nom pouvait laisser supposer de belles choses, la réalité du terrain l’a rapidement rattrapé.

Suarez avait perdu sa place

Malgré un doublé contre Reims en ouverture du championnat, Luis Suarez ne s’est jamais imposé avec l’OM. L’international colombien a même perdu sa place lorsque Bamba Dieng a fait son retour dans le groupe de l’OM.

« La situation a été vite difficile pour Suarez »