Mercato - OM : Une grosse recrue de l’ère McCourt regrette son transfert !

Publié le 31 janvier 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a fait partie des premiers gros coups de l’OM version McCourt sur le marché des transferts, Adil Rami estime qu’il referait les choses différemment s’il pouvait réécrire l’histoire.

À l’été 2017, soit quelques mois seulement après le rachat de l’OM par Frank McCourt qui avait offert de gros moyens financiers pour le recrutement, Adil Rami débarquait en provenance du FC Séville pour 6M€. L’international français, qui a été un titulaire indiscutable pendant deux ans avant de connaitre une fin amer avec la direction de l’OM (NDRL : Un procès est encore en cours aux Prud’hommes), avoue d’ailleurs dans un entretien accordé à L’Equipe qu’il regrette le timing de son arrivée au club.

« L’OM ? Ce n’était pas le bon timing »