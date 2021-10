Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse inquiétude est affichée pour une recrue de Longoria...

Publié le 28 octobre 2021 à 7h00 par A.M.

Coéquipier de Luan Peres à Bruges, Benoît Poulain s'est prononcé sur les qualités du défenseur brésilien qui a rejoint l'OM cet été. Et il reconnaît qu'il a un petit doute.

En quête de renforts défensifs cet été, l'OM a attiré trois axiaux supplémentaires à savoir Leonardo Balerdi, transféré définitivement en provenance du Borussia Dortmund, William Saliba, prêté par Arsenal, et Luan Peres, recruté 4,5M€ de Santos. Ce dernier est le moins connu des trois, mais il est pourtant très apprécié par Jorge Sampaoli qui l'a eu sous ses ordres à Santos par le passé. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Luan Peres évolue en Europe puisqu'il est également passé par Bruges où cela ne s'était pas très bien passé. Malgré tout, Benoît Poulain, coéquipier du Brésilien en Belgique, décrypte ses qualités.

«Si l’équipe est moins bien, ça peut se compliquer»