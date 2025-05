Mercato - OM : Une fortune pour signer un joueur de l’équipe de France ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM ayant officiellement validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Adrien Rabiot semble bien parti pour rester au club la saison prochaine. Mais sa direction envisage donc de prolonger le contrat de l'international français, qui pourrait coûter une petite fortune et devenir le plus gros salaire du vestiaire de l'OM.

Recruté libre par l'OM en septembre dernier alors qu'il n'avait pas trouvé preneur durant la période de mercato, Adrien Rabiot (30 ans) a été l'un des grands artisans de la bonne saison des hommes de Roberto De Zerbi, qui ont validé leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions. Et l'avenir du milieu de terrain de l'équipe de France pose désormais question, alors que son contrat court jusqu'en 2026 avec l'OM.

« L'OM a dans l’idée de prolonger Rabiot »

Mercredi soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a indiqué que l'OM devrait logiquement conserver Rabiot et lui offrir une prolongation de contrat cet été : « L’OM veut le garder et à même dans l’idée de le prolonger. Rabiot a toujours dit qu’il est venu à l’OM pour la Ligue des champions. Donc ça n’aurait pas de sens qu’il parte », indique l'envoyé spécial de RMC à Marseille.

Jackpot pour Rabiot ?

Et cette prolongation de contrat pourrait même faire de Rabiot le joueur le mieux payé du vestiaire de l'OM la saison prochaine : « A mon avis, l’OM va faire un énorme effort financier pour le garder. Peut-être en faire le joueur le mieux payé du vestiaire », précise Florent Germain.