Mercato - OM : Une fortune est réclamée pour ce transfert

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM est pour le moment très bien parti et il pourrait réserver encore de belles surprises aux supporters marseillais. Depuis plusieurs jours, le club phocéen tente notamment de recruter Eddie Nketiah. L’attaquant serait d’accord pour débarquer à Marseille, mais c’est vis-à-vis d’Arsenal que cela cloche. La formation anglaise se montrerait très gourmande pour le transfert du joueur de 25 ans.

Ce mercredi, l’OM a annoncé l’arrivée de sa sixième recrue de l’été. Valentín Carboni, jeune crack de 19 ans, rejoint officiellement le club phocéen sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Si Pablo Longoria souhaite s’offrir le joueur de l’Inter Milan la saison prochaine, il devra s’acquitter d’un chèque de 35M€, ce qui sera alors le plus gros transfert de l’histoire de l’OM, devant Vitinha, qui vient d’ailleurs de quitter Marseille pour rejoindre le Genoa.

Arsenal demande beaucoup d’argent pour Eddie Nketiah

Après Valentín Carboni, l’OM aimerait également s’offrir les services d’Eddie Nketiah pour renforcer son attaque. D’après les informations de Foot Mercato, l’Anglais serait même la priorité de Pablo Longoria. Problème, Arsenal demanderait beaucoup d’argent pour laisser partir le buteur de 25 ans. Dernièrement, The Athletic affirmait que le club de Premier League avait déjà repoussé une offre de 20M€ de la part de l’OM. Reste à voir si les deux formations arriveront à trouver un terrain d’entente, car de son côté, Nketiah souhaite quitter Arsenal pour Marseille.

L’OM veut s’offrir deux nouveaux gardiens

L’OM cherche donc à se renforcer en attaque, mais également au niveau des gardiens de but. En effet, Pau Lopez est sur le départ depuis plusieurs semaines et Ruben Blanco s’est blessé sérieusement dernièrement et il sera donc absent pendant un moment. Pablo Longoria serait tout proche de faire signer Geronimo Rulli, en provenance de l’Ajax, mais également Jeffrey de Lange des Go Ahead Eagles, pour occuper le poste de numéro deux. Il devrait donc y avoir du mouvement très prochainement à l’OM !