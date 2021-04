Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une fin de saison décisive pour le recrutement de Longoria !

Publié le 7 avril 2021 à 14h30 par T.M.

Occupant actuellement la 5ème place de Ligue 1, l’OM est toujours à la lutte pour obtenir un ticket pour une Coupe d’Europe pour la saison prochaine. Une qualification qui pourrait être primordiale pour Pablo Longoria en vue du prochain mercato estival. Explications.

Alors que le LOSC, le PSG, l’AS Monaco et l’OL se disputent actuellement les 4 premières places en Ligue 1, l’OM est distancé de cette lutte. Mais sur la Canebière, les hommes de Jorge Sampaoli vont se battre jusqu’à la fin de la saison pour la 5ème place et 6ème place, qui seront qualificatives pour l’Europa League et/ou Europa Conference League. A 7 journées de la fin, cela devrait avant tout se jouer entre l’OM, le RC Lens, Rennes et Montpellier. Pour les hommes de Jorge Sampaoli, il va donc falloir finir fort pour espérer terminer la saison à une place européenne. Cela serait ainsi une belle récompense pour la saison prochaine, mais également un argument très fort à faire valoir pour Pablo Longoria au moment de négocier certains renforts lors du mercato estival.

Une Coupe d’Europe décisive !